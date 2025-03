Mayeli insiste y le deja claro cuál es su pensamiento: "A mí me gustas, no te voy a mentir". Tadeo le devuelve el cumplido, pero se mantiene: "A mí, en parte, también me pareces una tía increíble, la verdad. Pero creo que antes tengo que resolver todo esto, despejarme un poco. Ya no es por el hecho de yo volver con Sthefany, al final estoy haciendo balanza y creo que el amor que tengo por ella es tan grande que al final es lo que está haciendo que todo siga en equilibrio".

"¿Sabes qué pasa? Que con la que me ha puesto los cuernos también me da... Yo sé que la cagué al principio diciendo esas cosas, pero él tiene que entender por qué lo he dicho. Porque sí que es verdad que si él hubiera dicho lo que yo dije, yo me hubiera ido. Hubiera pedido hoguera de confrontación. Ya que te quedas, no te adelantes y la cagues, espera a ver imágenes mías con él. Y ya después, si quieres, estás soltero. Tendremos que hablar fuera también".