Montoya llegaba a Villa Montaña y compartía con sus compañeros cómo ha sido su confrontación con Manuel . “No veas tú la caña que le has dado a Manuel, ¿no?”, valoraba Tadeo. “y, evidentemente , ha venido con patatas y se ha ido comiéndoselas ”, decía Montoya.

Poco después, llegaban a la villa las solteras después de haberse enfrentado a las chicas de ‘La isla de las tentaciones 8’. Gabriella contaba cómo había sido su enfrentamiento con Anita: “ En ningún momento la he visto interesada en nada que tenga que ver contigo…”

“ La respuesta me la ha dado desde el minuto 0 , porque sabía lo que quería”, valoraba Montoya antes de detallar a las chicas su enfrentamiento con Manuel:

“Se ha llevado un rapapolvo, el tío no tenía respuestas… lo primero que me ha dicho que yo era el primer cornudo de la edición, como que estaba orgulloso. Las respuestas han sido muy dubitativas. Gracias, ‘La isla de las tentaciones’, porque si me cambian por eso, lo tengo más que asimilado…”