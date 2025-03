"Sthefany sigue siendo muy imprescindible en mi vida", comenzaba diciendo Tadeo, que hacía autocrítica y le pedía perdón a Sthefany: "De verdad que siento haberte hecho daño. Pero es que también he visto muchas cosas feas por tu parte. Y me he decepcionado mucho... he venido cada hoguera aquí pensando en confiar en ti y me he llevado palo tras palo".