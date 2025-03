Las imágenes inéditas de la tensísima hoguera final de Anita y Montoya

Y es que Anita se rompía en un momento dado y estallaba contra Montoya, y el de Utrera se levantaba para exclamar lo siguiente: "¡No quiero verte así! ¿Pero a quién he besado?". La catalana subrayaba que a Gabriella y mientras Montoya intentaba explicarle el por qué, Anita volvía a estallar de nuevo, fuera de sí: "¡Me da igual por qué, que no te enteras!".

"No quería nada con nadie. ¡Y él lo sabe que me las ha devuelto (las lágrimas) de felicidad! ¡Y ahora me las devuelve por pena!", subrayaba entre lágrimas una Anita que aseguraba haber sido muy feliz con Montoya, pero "no reconocerle" en todo el programa, sobre todo en los juegos que hacía con las tentadoras en la villa. Pero ambos estaban fuera de sí por completo, reprochándose cosas continuamente y pronunciando un "te vas a arrepentir" mutuo.