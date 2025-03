Su romance no cuajó, pero eso no evita que a la actriz le pregunten por el jinete en sus apariciones en distintos eventos, como ha ocurrido durante su presencia en un acto organizado por una conocida revista con motivo del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Ha sido un reportero de 'Europa Press' el que le ha preguntado si va a ver al colaborador de 'TardeAR' en 'Supervivientes 2025' , concurso al que regresa 16 años después de haber vivido la experiencia.

La actriz ha explicado que no suele ver "ningún tipo de reality". "¿Le deseas lo mejor al menos en los Cayos Cochinos?", le ha preguntado entonces el reportero, ante lo que ella ha comentado: "Yo le deseo lo mejor a todo el mundo". Unas declaraciones con las que deja claro que, aunque no tenga intención de seguir el paso de Escassi por el reality de supervivencia, no desea que le vaya mal en esta aventura.