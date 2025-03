En su vídeo de despedida, los actores de 'Yo soy Bea' aparecen abrazados frente al mar y, en su carta abierta, Patry le confiesa a su marido - con el que se casó en el Ayuntamiento de Almuñécar hace unos días - que sabe que lo va a echar mucho de menos, ya que no han estado separados más de una semana desde que se conocieron hace 16 años en la mencionada serie de Telecinco.

"Dar este paso no es alejarnos, sino seguir creciendo, eso que tanto nos gusta. Tal y como siempre defendemos, el amor verdadero no ata, no limita, sino que impulsa, que deja ser, sentir y volar. Y esto, es un salto hacia la libertad de ser, de experimentar, de vivir con mayúsculas", ha escrito Patry en su carta abierta, en la que le pide a su marido que disfrute al máximo de la experiencia y le recuerda que tanto sus hijas como ella ya están tremendamente orgullosas de él.