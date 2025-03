Ahora, después de comenzar 'Supervivientes' y ver que Montoya, uno de sus compañeros de edición de 'LIDLT' es concursante de 'Supervivientes 2025', Gerard no ha dudado en mostrar su apoyo en redes a su amigo y se ha mojado en decir quiénes son sus concursantes favoritos: "Chicos, estaba viendo ‘Supervivientes’ y quería comentarlo un poco. Mi apoyo máximo va para Montoya, que para mí ya no es un amigo, sino un hermano".

Además, el concursante comentaba sus cuatro concursantes favoritos del concurso: " Montoya , por supuesto, Borja también, porque es un crack y de las chicas me cae muy bien Terelu y hay una vieja amiga mía que es Gala . Estos son mis cuatro favoritos y está el programa super interesante, lo están haciendo muy bien".

Gerard ya participó en un reality antes de su paso por 'La isla de las tentaciones 8', y fue en el canal de Mtmad de esta cadena. El programa se llamaba '24 horas para enamorarte', donde trató de conquistar a Carlota Boza, actriz que da vida a Carlota en 'La que se avecina' y a la influencer Gala Caldirola. Tuvo más acercamiento con Gala, sin embargo, finalmente no llegaron a ser pareja: "He sentido una conexión guay contigo, pero no sé si suficiente para irme de aquí contigo", opinaba la influencer en el desenlace del programa.