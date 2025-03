El abandono de Beatriz Rico de ‘Supervivientes 2025’ ha sido uno de los temas más comentados de las últimas horas. La actriz, quien había iniciado la aventura con gran ilusión, decidió activar el protocolo de abandono apenas 72 horas después del inicio del reality, debido a problemas graves con el sueño. Su confesión ante las cámaras: "No puedo dormir... no me lo esperaba para nada", dejó impactados tanto a sus compañeros como a la audiencia.