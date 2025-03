La primera gran bronca de la edición ha sido entre Samya y Laura Cuevas, y la causa parecen ser las nominaciones

Adriana Dorronsoro lo tiene claro: "Ella va a generar mucha movida, creo que es un poco especialita"

Jorge Javier Vázquez cuenta qué históricos participantes de 'Supervivientes' le sorprendieron más

Durante esta primera semana de convivencia en Honduras, los supervivientes ya han podido enfrentarse a 'El oráculo de Poseidón', donde han repasado lo vivido en sus primeros días en la isla y cada uno de los rifirrafes presenciados hasta el momento. La primera gran bronca ha sido entre Samya y Laura Cuevas, y la causa parecen ser las nominaciones.

Todo estalló tras un comentario de Samya después de las nominaciones camino a su playa en la lancha con el grupo: "Decidme quién me ha nominado, falsos". Un comentario al que Laura Cuevas no tardó en responder: "Yo te he nominado. No pasa nada, estamos en un concurso". Y la respuesta de su compañera hizo aumentar la tensión: "Que sí, que te calles".

"Tú no me mandas a mí callar. La falsa eres tú, no sabes a lo que has venido, vas a durar aquí...", le dejaba claro Laura y ambas se enfrentaban en un cruce de gritos y reproches que continuó en la playa.

Samya aseguraba que no se queja de que le hayan nominado, si no de la manera de reaccionar de su compañera: "Te has puesto como loca, he soltado una broma, eso es porque no me conoces. Yo digo las cosas así, no es en plan mal", explicaba la influencer.

Aunque Samya ya se ha disculpado, hemos hablado con los colaboradores de esta disputa, ¿de qué lado están? ¿qué les ha parecido la primera bronca de 'Supervivientes'? ¡dale play para saber más!

Joana, mujer de Koldo Royo, habla sobre el chef: "Es un líder nato"

El estreno de 'Supervivientes' no defraudó y dejó momentos intensos desde el primer minuto. Entre los saltos desde el helicóptero, la llegada de Terelu Campos como 'fantasma del futuro' y la emocionante apertura de la palapa, también conocimos a los primeros nominados de la edición. Uno de ellos es el chef Koldo Royo, quien tendrá que enfrentarse a la decisión del público para continuar en la aventura.

Antes de conocer la nominación, tuvimos la oportunidad de hablar con su esposa, Joana, quien nos transmitió su confianza en las capacidades de Koldo para superar los retos del concurso: "Es un líder nato", aseguró, convencida de que su experiencia y determinación le permitirán adaptarse a las duras condiciones de la isla.