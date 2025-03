En el reencuentro tres meses después de 'La isla de las tentaciones 8' Montoya y Anita descubrieron que Manuel González había comenzado un romance con Gabriella Hahlingag . "Nos estamos conociendo, me fío de él al 40%", contó la murciana. Desde el reencuentro han pasado unas semanas y ahora el ex de Lucía Sánchez es concursante de 'Supervivientes' , concurso en el que en su primer día ha proclamado su amor por Gabriella y ha confirmado que son pareja.

"Me tocaste el alma antes que la piel, estabas ahí para vencer todos mis miedos, me dabas besitos en la frente cuando me despertaba en las noches con pesadillas, cuidas mi niña interior, valoras la mujer que soy y no intentas cambiarla, son pequeños detalles y una faceta que nadie conoce de ti y me encantaría mostrar al mundo", ha comentado la ex de Álex Girona en su post para explicar por qué se ha enamorado de Manuel.