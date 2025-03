La experiencia en 'La Isla de las Tentaciones' no solo pone a prueba a las parejas, sino que también tiene un impacto en su círculo más cercano. En exclusiva para esta web, Bayan ha compartido cómo ha reaccionado su familia ante su participación en el reality .

"Mi familia se mantiene al margen", ha asegurado Bayan , dejando claro que, aunque su paso por el programa ha generado expectación, sus seres queridos han optado por no involucrarse ni opinar al respecto. Cada concursante vive la experiencia de forma diferente, y la postura de sus familiares puede influir en cómo enfrentan los momentos más tensos del programa . Mientras algunas familias muestran su apoyo de manera pública, otras prefieren adoptar una actitud más reservada, como en el caso de Bayan. ¿Qué más opina su familia? Solo tienes que dar PLAY para saberlo .

Bayan ha sido objeto de muchas preguntas sobre sus orígenes. La mallorquina ha crecido en el seno de una familia musulmana: sus padres son de origen sirio y ella ha sido educada bajo los principios del islam. Sin embargo, su manera de vivir la religión ha generado un aluvión de críticas en redes sociales. Se define como una "musulmana moderna", una mujer "libre" y "del siglo XXI". No usa velo, tiene el cuerpo tatuado y reconoce que hace "muchas cosas que no entran dentro de la religión, demasiadas, diría yo". Aun así, hay costumbres y tradiciones que considera inquebrantables, como no comer cerdo y respetar el Ramadán, periodo en el que practica el ayuno o swam.