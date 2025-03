Otra gran sorpresa de la noche fue la inesperada ruptura de Andrea y Joel, quienes habían abandonado juntos el reality y parecían haber superado todas las pruebas… hasta ahora. Andrea no quiso dar muchos detalles, pero dejó claro que había aspectos en la relación que no habían funcionado: “Estoy dolida, y no con Joel, pero hay cosas que no ha hecho bien.” Cuando Sandra le preguntó si seguía enamorada, su respuesta fue contundente: “Creo que ya no".