Rosario, Gala, Ángela Ponce y Nieves acordaron las nominaciones semanales después de sospechar que los chicos tenían la estrategia de nominarlas a ellas, explicando que entre "chicas" no se querían nominar por el momento. Ante esta confesión, Damián y sus compañeros se sintieron ofendidos, pues no les parecía bien que no se nominasen entre sí por el simple hecho de ser mujeres.