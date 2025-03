"Que hemos visto cómo te has guardado el coco en el bolsillo", le decía Joshua a Anita, que era pillada in fraganti. Los compañeros de Anita se reunían con esta y le decían frases del estilo: "Eres la líder" o "Es lo más feo que hay". Borja no daba crédito: "Por mucho hambre que tenga, no puede coger un trozo de comida".