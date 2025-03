La broma de Bárbara Rey a Carlos Sobera en el plató de supervivientes

Carlos Sobera no ha dudado en acercarse a ella para saludarla con dos besos y ella le comenta que está " encantada de estar aquí". El presentador, feliz de tenerla presente en Mediaset, le pregunta cuánto tiempo llevaban sin coincidir en un plató de televisión y la vedette responde que "debe ser que no me queréis".

"Te queremos mucho, Bárbara", apunta Sobera. Además, la artista ha hecho una broma sobre el otro programa que presenta Sobera: "Estaba pensando en llamarte para ir a 'First Dates' y que me buscaras un novio, pero digo ya que no me llevan...llamaré yo para ir", a lo que el presentador le comenta: "Si a ti te sobran los novios".