"Sin duda pienso en la primera tormenta. Cuando tú estás dormida y de pronto dices ‘me ha caído una gota’ y de repente, correr y correr a no sé dónde, porque no hay ningún sitio donde refugiarte", detalla. Asimismo, Terelu recuerda que en este momento pensaba “¿Esto qué es?” y que sin ninguna duda, para ella esto ha sido lo más difícil de ‘Supervivientes’. “Ni el hambre, ni esto ni lo otro, la tormenta es lo peor ”, concluía

Terelu cuenta que nunca pensaba que sería capaz de dormir en la playa, en la arena y que pese a que todos detestaban la noche y a ella le encantaba. Y sobre el cielo, recuerda que estaba completamente estrellado y que “jamás” lo había visto así. La hija de María Teresa Campos escribió en la carta las cosas que esperaba conseguir dentro del concurso, y después de leerlo añade: “ Desgraciadamente no he conseguido algunas cosas , como pescar, me voy con esa pena”

Sin embargo, Terelu asegura que ha conseguido algo impensable para ella: “He conseguido ponerme un ermitaño en la mano y ni me lo creo. También he podido convivir, me siento orgullosa de la convivencia y conmigo misma, diría que bastante bien”