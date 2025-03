Las últimas dos publicaciones de Ana Luiza han ido dedicadas a una única persona: su actual pareja Lolo Álvarez . Con este primer post presentaba la influencer al empresario en sus redes sociales. En ella podemos ver una fotografía en blanco y negro de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' de la mano de él paseando por la calle, acompañada de una descripción que se puede leer entre líneas: "Creí que ya no existía todo eso que tú tienes" .

La influencer no ha podido resistirse a responder a ciertos seguidores que han opinado en su romántico post junto a Lolo Álvarez, eso sí, lanzando indirectas muy directas a su expareja. "Siempre viene alguien a sanar las heridas que no le toca sanar y que, por supuesto, no tuvo nada que ver. Nunca hay que dejar de creer en el amor, el amor lo es todo", le decía una de ellas. "Yo creo en el amor sano, mutuo y leal", respondía ella.