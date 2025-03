Uno de los bombazos del debate final de 'La isla de las tentaciones 8' fue descubrir que Andrea y Joel habían roto, ya que eran una de las parejas más queridas de la edición y muchos seguidores del formato confiaban en su relación tras haber superado sus mutuas deslealtades en el programa. La amiga de Bayan contó que ya no estaba enamorada y que la relación se rompió porque ya no era feliz.

Joel se quedó muy impactado porque no era consciente de que su ex ya no estaba enamorada de él, pero entendió su decisión. Desde aquel debate final ya ha pasado una semana y muchos seguidores del programa presentado por Sandra Barneda se preguntan si han vuelto a ser pareja, por lo que el amigo de Montoya ha querido disipar la duda de sus seguidores en sus stories de Instagram, donde ha confirmado que no ha vuelto con su ex y donde ha revelado que sí que han "tenido contacto" en los últimos días.

"Hablar como tal no hablamos ni tenemos intención a día de hoy; sí hemos tenido contacto por el tema de su perrita y del piso y para tener una última conversación que teníamos que tener, pero el resto sigue igual que sabéis todos", ha contado Joel, revelando así que después del debate final pudo hablar con Andrea acerca de su relación y su ruptura, pero que ese fue el fin de su historia.

Por otra parte, ha aclarado que no se arrepiente de haber participado en 'La isla de las tentaciones' porque ha supuesto un gran aprendizaje: "He aprendido de lo bueno y de lo malo. No me arrepiento de esta experiencia, sí me arrepiento de algunas cosas, pero me quedo con el aprendizaje. Os aseguro que cuando uno sale de esa isla es una persona totalmente diferente".

