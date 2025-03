Desde entonces, la ex vedette había optado por mantenerse en un segundo plano… hasta ahora. Bárbara ha reaparecido como colaboradora en el plató de 'Supervivientes', el mismo programa donde su hijo fue protagonista la pasada edición con una actitud que generó todo tipo de reacciones. Su vuelta no ha pasado desapercibida, y Carlos Sobera no dudó en recibirla entre bromas y complicidad. “Te queremos mucho, Bárbara”, decía el presentador. Ella, siempre irónica, respondía: “Debe ser que no me queréis”, dejando claro que no ha perdido ni un ápice de su esencia.