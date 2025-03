La paz en Playa Calma ha saltado por los aires tras el último movimiento de Anita Williams , actual líder del grupo. La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha sido pillada guardándose trozos de coco en el bolsillo durante el reparto de comida, un acto que ha sido considerado por muchos de sus compañeros como una auténtica traición. Aunque Anita rompió a llorar y pidió perdón en varias ocasiones , la confianza está rota y las críticas no han tardado en llegar… también desde plató.

Sin embargo, Miguel Frigenti ha sido mucho más duro en su valoración: “Lo veo muy egoísta, es una decepción, aunque me guste su concurso”. El colaborador no ha escondido su decepción tras conocer que Anita no solo robó un día, sino que reincidió al día siguiente, según confesó Laura Cuevas. “Esperamos a que confesara, pero lo volvió a hacer”, explicaba la hija del mayoral de Cantora.