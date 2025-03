Montoya y Carmen Alcayde, fuera de sí: las imágenes inéditas de lo que ocurrió en el 'Oráculo de Poseidón'

El comentario de Almácor que hacía estallar a Montoya: "¡Aquí te me has caído!"

Montoya y Anita protagonizan su conversación más sincera y llegan a un acuerdo: "Tenemos que llevarnos lo mejor posible"

Durante el 'Supervivientes; Última hora' que hemos vivido este lunes en Telecinco, hemos visto todas las imágenes que no pudimos ver tras la discusión que generó la no repartición de la recompensa por parte de Damián, Pelayo y Borja con el resto de sus compañeros. Montoya, uno de los más indignados, no se callaría y le diría las cosas claras a los tres, protagonizando un tenso choque con Pelayo, Damián... ¡y hasta Almácor!

"Qué retratados. Qué egoísmo", decía Carmen Alcayde, que se encontraba con Montoya y no daba crédito a la situación. Mientras tanto, estos disfrutaban de la pizza y se la llevaban con ellos a todas partes. Además, Carmen Alcayde señalaba que ya no por ella, sino que deberían haberla compartido con sus amigos Gala y Almácor. "Sigue haciendo el show anda", le decía Damián a Montoya, que le reprochaba que en más de una ocasión él no había compartido tampoco nada en la playa.

"Tienes unos valores de deportista... ¡Yo no sé cuántos cuántos campeonatos habrás ganado! Pero no te ha servido para aprender nada", aseguraba un Montoya cada vez más encendido. Damián recordaba a sus compañeros que "nadie se quejó cuando Anita y Joshua no compartieron su recompensa" y Carmen Alcayde dejaba claro en ese momento que fue el otro día cuando se pudo compartir por primera vez desde que comenzó 'Supervivientes'.

Además, Montoya le llamaba a Damián "falso" y el karateka le dejaba caer a Montoya que se había puesto así porque "había perdido todas las pruebas". "Estás disfrutando el premio de todo el grupo", le echaba en cara Montoya.

La discusión salpica a Almácor