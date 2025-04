Acto seguido, explicaba a Ángela los motivos: "Siento que he venido a Playa Misterio, se me ha caído una venda que tenía en los ojos . Cuando fui líder y nominé a los chicos y os salvé a vosotros, luego Gala me vino como diciéndome que por qué había hecho eso cuando ella había sido una de las primeras que había dicho que si tenía que salvar, nosotras antes", comenzaba.

Pero aún había más: "Luego también el momento del que me di cuenta. El primer día que vino Montoya se apartó muchísimo de mí y se fue directa para Montoya. Por eso le pregunté si le gustaba. Me dijo que no", continuaba. Ángela intervenía: "Cuando Jorge le preguntó no dijo eso". Y fue precisamente eso lo que le descuadró: "Ya, por eso me parece raro. Es como que dice una cosa pero luego es otra. Hay cosas que no me están cuadrando".