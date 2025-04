Laura Cuevas y Joshua creen que Makoke "habla por detrás". La otra se defiende diciendo que a estos dos les gusta mucho "criticar" cada vez que hay una cámara, lo que hizo tensionar aún más el asunto. " Yo lo zampo todo cuando lo tengo que zampar , no como tu", lanzaba la andaluza refiriéndose a que ella no oculta nada.

El motivo de conflicto, como vemos, fueron las críticas que se han ido expandiendo como la pólvora por Playa Calma entre algunos concursantes. Por eso, Anita se ha visto obligada a intervenir en mitad de la monumental bronca -se pueden ver las imágenes del momento inédito en el vídeo superior a este artículo- para compartir que no le parece bien que se saque a la luz todo lo que se habla en privado. "Me parece feo que esas conversaciones ahora salgan por todos lados", dice la ex de Montoya.