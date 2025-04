Álvaro comienza contando lo ocurrido con Mayeli: "Anoche, me quedé allí, me dijo que me quedara a dormir y lo hice, pero luego se enfadó y me echó. Esta mañana he ido a darle un beso en el moflete, me ha sacado el dedo. Además me habla fatal y siento que siempre voy yo detrás y ella nunca es capaz de venir. Si no voy hacia ella, se acerca y me dice 'ni siquiera vienes, estás super feliz sin mí'.