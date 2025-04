Gerard, sobre la situación: "Muchas veces estoy sin camiseta, y no por hacerlo estoy intentando poneros

Los enfrentamientos en 'Los vecinos de la casa de al lado' siguen en puro auge, esta vez de nuevo en casa Sombra, Mayeli vuelve a estar en el punto de mira. La concursante se habría hecho un masaje en ropa interior en casa, una actitud que ha hecho brotar a Sthefany ya que lo considera una falta de respeto.

Bayan y Gerard se encontraban en la mesa cuando Sthefy no ha dudado en sacar el tema: "¿Tú te pones en bragas delante de Gerard? Yo no lo hago delante de Álvaro, ni Alba tampoco. Es un poquito de respeto, yo delante de ellos nunca voy a ponerme ahí en bragas. Si tengo que darme un masaje, me voy al baño".

Tras esto, Gerard comenta que él no la ha "mirado el culo" y que además, no les da la razón a Sthefany y Bayan: "Yo muchas veces estoy sin camiseta, y no por hacerlo estoy intentando poneros". "Estar en calzoncillos delante de nosotras, por lo menos a mí, también me parece una falta de respeto", apunta Sthefy.

Bayan, que no se encontraba en el momento en el que Mayeli se estaba dando el masaje en bragas en la casa, ha preguntado cómo ha sido la situación, a lo que Sthefany lo ha representado y la expareja de Eros ha sido clara: "Entiendo el cabreo, yo vengo y diría '¿Qué haces?'. Además, Mayeli estaba escuchando toda la conversación y no ha evitado saltar ante estas palabras: "Stefhany viene a traer el chisme, a meter mierda y es lo único que hace". La prometida de Tadeo ha interrumpido esta declaración: "La única mete mierda de aquí eres tú, no te victimices más, de verdad".