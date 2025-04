Antes de responder, Sthefany arremetió contra Mayeli por hacer un comentario acerca de las infidelidades pasadas de Tadeo (que, precisamente, superó todos los límites con ella en el reality de parejas). Luego ya contestó a la pregunta del público: "Aquí, cuando alguien va a poner cuernos, no tiene que esperar a que tú estés aislada o estés en China, que te los va a poner donde sea. Y si yo entro aquí con miedo... ¿para qué voy a estar con miedo? Si me los quiere poner que me los ponga y si no, pues ya está".