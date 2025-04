Rosario Matew llega el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras' tras decidir abandonar el programa

La ya exsuperviviente se sincera con Sandra Barneda sobre la decisión de marchar de Honduras

Rosario Matew decidía abandonar 'Supervivientes' después de tocar fondo en Honduras y reconocer que necesitaba "escuchar a su instinto", la que pisaba por primera vez el plató durante el 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda, donde se iba a reencontrar con sus seres queridos y a hablar de todo lo ocurrido.

Ella reconocía que entraba en el concurso con una situación sentimental delicada con su novio Stiven, al primero que iba corriendo a abrazar al entrar al plató.

Con el saco a cuestas y recién llegada de Honduras, protagonizaba un emocionante momento con Stiven y sus seres queridos al reecontrarse con ellos. Tras lo que se sentaba con Sandra Barneda en medio del plató y le aseguraba que "pensaba que no iba a ir nadie" a recibirla por haber abandonado: "Pensaba que estaba muy castigada".

Rosario Matew y Stiven se reencuentran en el plató de 'SV'

La ya exsuperviviente entonaba un "está guapisimo, no me lo creo, estoy en una nube" tras poder volver a Stiven y aseguraba que "no se arrepiente de haber abandonado" porque siente que "ha sido fiel" a ella misma: "La opción difícil era irme porque lo fácil hubiera sido quedarme para no decepcionar a nadie".

"¿Has abandonado por amor?", le preguntaba directamente Sandra Barneda y ella se sinceraba sobre esto: "Sé que mucha gente piensa eso, obviamente era una cosa que me pesaba un montón porque me fui en una situación muy delicada, pero por amor me debería haber quedado porque ellos me pidieron que me quedara".