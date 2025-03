"Yo misma me sorprendo también. Es algo que no me esperaba. En ningún momento contemplaba esta opción, pero me he visto sobrepasada. Esta experiencia es... lo que te cuenten se queda corto. Hay que vivirlo para entenderlo. Yo tengo un colapso... por eso necesitaba escuchar ya una voz familiar" , ha comenzado diciendo Rosario Matew.

Más adelante, Sandra Barneda conectaba con la concursante de nuevo y le preguntaba de manera directa: "¿Por qué has activado el protocolo de abandono?". La influencer se sinceraba como pocas veces desde que comenzó su aventura en Honduras: "La respuesta no es tan fácil. Yo siento que me falla la mente. Tenía muchos miedos y ahora no me pasa nada. Y he encajado en el grupo. Pero tengo una sensación de ahogo y asfixia constante. Como que mi cabeza no está procesando bien todo esto". Además, Rosario aseguraba que necesita "huir": "Me siento completamente atada".