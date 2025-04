Todo empezó por una conversación sobre Lucía . A Alba le molestó mucho que Gerard dijera que era guapa y estalló: "¿También te la quieres fo****?", le espetó, muy enfadada. Él dijo que solo había dicho que le parecía guapa, pero también respondió: "No estoy contigo, no te tengo que dar explicaciones". Este fue el detonante de un cruce de acusaciones que continuó hasta provocar que el comportamiento de Alba no fuera el adecuado , saltándose líneas rojas que el programa no permitió y que hicieron que la dirección tomara la decisión de expulsarla disciplinariamente.

Ya en el plató, Alba explicó qué le había ocurrido para cruzar los límites y destacó que no estaba orgullosa de su comportamiento con Gerard no solo en ese momento, sino durante toda la semana. "Yo ya llegué a un punto en el que no era capaz de llegar a una cordialidad con él", explicó. Además, contó que ella misma no se sentía bien, sino que estaba amargada. "Me di cuenta porque salí y me fui a mi propia casa. Me di cuenta de que realmente no podía continuar ahora en ningún tipo de programa porque no he pasado el duelo que necesitaba pasar con Gerard. Sanarme a mí misma, ir a terapia, olvidarme de los sentimientos hacia él... Desde que salí de 'La isla de las tentaciones' no hemos tenido ese contacto cero", valoró.