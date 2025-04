La tensión estalló en Honduras tras una de las pruebas más esperadas del reality. Damián Quintero, Pelayo Díaz y Borja González fueron duramente criticados por sus compañeros tras negarse a compartir la pizza que el deportista olímpico consiguió en la última prueba de recompensa . Una decisión que no sentó nada bien al resto del grupo y que ha abierto un nuevo frente dentro del concurso.

Rosa Benito fue clara al respecto: “Las recompensas siempre hay que compartirlas.” Para la veterana del reality, la solidaridad debe primar incluso en condiciones extremas. Carmen Borrego , en cambio, reconoció que posicionarse no es sencillo: “Es muy difícil opinar desde fuera. Cuando estás allí, con hambre, todo se vive de forma muy intensa.”

Miguel Frigenti aportó un matiz interesante, dejando claro que él no tiene una postura absoluta: “Yo compartiría esa recompensa… dependiendo de cómo me cayeran mis compañeros.” Suso Álvarez fue el más sincero y directo al admitir su lado más individualista: “Yo soy algo egoísta, me la quedaría para mí.” Y Alexia Rivas, que sabe bien lo que es sobrevivir con el estómago vacío, ha sido tajante: “Las recompensas se comparten en casi cualquier situación.”