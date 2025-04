Ahora que Alba no está -la concursante ha sido expulsada de ' Los vecinos de la casa de al lado ' por saltarse unas líneas rojas en mitad de una discusión con Gerard , el de Tomelloso ha tenido la ocasión de tener cierto tonteo con Lucía Sánchez . Pero no lo ha hecho a solas. El momento se ha producido mientras pasaban un rato de desconexión en una de las camas de la casa, donde también se encontraba Bayan .

Gerard no ha dudado en decirle a la influencer que el día en que se conocieron ella le hizo 'ojitos', algo que la otra ha negado. Eso sí, ella también ha decidido lanzarle alguna que otra indirecta. "Nunca he tenido un amigo guapo, porque me lío con todos ellos", le decía al acostarse. Como decimos, la amiga de su ex Alba, Bayan, presenciaba la conversación e incluso le aconsejaba al bombero acostarse en el sofá para que no la vuelvan a tachar de mala amiga.