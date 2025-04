Claudia , soltera en 'La isla de las tentaciones 8', es la nueva concursant e de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes ver en exclusiva en Mitele PLUS . Anoche llegó al vecindario en sustitución de Alba , que ha sido expulsada del reality de forma disciplinaria por haber cruzado líneas rojas en su comportamiento.

Aunque Claudia quería contárselo a Sthefany, fue ella quien sacó el tema y se lo preguntó directamente. En una red social se había comentado que pudieron haberse liado tras un evento al que acudieron juntos y Claudia lo confirmó , aunque aclaró que no ocurrió nada entre ellos en ese momento y delante de todo el mundo, sino luego en la intimidad.

Sthefany fue quien le preguntó a Claudia por su relación con el italiano y tras contárselo, la novia de Tadeo comentó que a ella le daba exactamente igual lo que hiciera Simone . Claudia también le explicó que se conocían desde hacía tiempo y que habían tensión sexual no resuelta entre ellos, hasta ese día. También comentó que, pese a que los dos participaron en la última edición del reality de parejas, no se vieron allí porque él entró más tarde para tentar a Sthefany.

Además de esta, Claudia tiene otras cuentas pendientes en el vecindario. En 'La isla de las tentaciones' fue la soltera favorita de Gerard, aunque no llegó a pasar nada entre ellos. ¿Cómo continuará su historia en 'Los vecinos de la casa de al lado'? No te lo pierdas, en exclusiva en Mitele PLUS.