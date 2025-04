Álvaro ha criticado la relación de Tadeo y Sthefany en una conversación con Mayeli en 'Los vecinos de la casa de al lado'

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha arremetido contra su compañero y la que fue su tentadora favorita

Mayeli le ha contado a Sthefany en 'La casa de los vecinos de la lado' que Érika intentó ponerse en contacto con Tadeo después de 'La isla de las tentaciones' y que él eliminó las conversaciones para que su ahora prometida no las viera. La cubana se ha quedado con muchas dudas y ha sido Álvaro quien la ha escuchado, como también ha sido él quien después ha criticado la relación de Sthefany y Tadeo con Mayeli.

A Tadeo, que lo está viendo todo a través de Mitele Plus, le ha parecido fatal que Mayeli haya mentido a Sthefany y que Álvaro le venda que es su amigo fuera para después ir criticando su relación; y ha estallado contra ambos tanto en Instagram como en Tiktok, donde se ha mostrado especialmente con el exnovio de Alba García, al que considera su amigo.

Sobre Mayeli ha dicho que se ha "montado un circo" y que él va a ser el encargado de "desmontarlo con pruebas": "Tarde o temprano vas a caer por tu propio peso. Una mentira solo necesita una grieta para derrumbarse". Considera que, con todas las polémicas en las que se ha visto envuelta, no debería estar hablando sobre el resto: "Ponte tú a hablar de lo tuyo, que tú no estás para hablar [...] Tu relación no tiene nada que ver con la mía y tú no eres nadie para hablar de mi boda ni de lo que yo vaya a hacer, así que vamos a ponernos un puntito en la boca".

También ha compartido un vídeo de Álvaro y Mayeli hablando de su relación con Sthefany para que sus seguidores sepan por qué está tan enfadado y le ha añadido los emojis de dos ratas. En el vídeo se escucha al ex de Alba García decir: "Esta gente se ha dejado durante cinco meses porque se ponían cuernos; volvieron y se han seguido poniendo cuernos. Ojalá les vaya bien, pero ellos están retomando una relación de mentiras y de cuernos. Ella me ha dicho que a Tadeo le pasaba lo que a mí, que le daban miedo muchas cosas y que no le decía muchas cosas". "A ver cuánto les dura lo de la boda", remataba Mayeli.