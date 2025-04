Los dos se han desplazado hasta uno de los cuartos. Lucía se ha encargado de preguntarle al de Tomelloso si había hecho la cama, si había limpiado y ordenado. De los tres deberes , uno tenía un aprobado raspado. La influencer ha decidido lanzarle un dardo a Gerard sobre su ropa . Veía cómo tenía pantalones y camisetas en su cama sin ordenar, por lo que no ha dudado ni un segundo en aconsejarle colocarlo .

Entre los dos existe cierta tensión, de hecho se ha podido ver entre cámaras un tonteo que tuvieron en la cama cuando se iban a dormir, en el que Bayan estaba como testigo. Gerard le aseguraba que la influencer le hizo "ojitos" cuando se conocieron, algo que la otra se ha tomado con humor. Mientras, Bayan le aconsejaba al bombero que durmiese en el sofá porque no quieren que le tachen de mala amiga. Recordemos que Alba, la ex de Gerard, ya no está en la casa por una sanción disciplinaria por superar líneas rojas. Y podría estar viendo desde fuera cómo tontean uno y otra a pesar de que ella tiene claro que debe superar su "duelo" de olvidar a la persona de la que todavía sigue enamorada.