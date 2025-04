"Me pareces súper buena niña, educada, muy buena amiga y malo eres un poquillo mandona, pero es por decir algo malo", le confiesa a la pareja de Tadeo. Esto no le sienta mal a la concursante porque ya se lo han dicho en alguna ocasión: "Sí es verdad, es mi carácter. Mis amigos me lo dicen siempre pero es algo que me sale solo". En cuanto a Álvaro, le parece bien que exprese sus emociones: "Me encanta que estás súper sensible, eso me gusta de alguien. Obviamente sin llevarlo a un extremo". Sin embargo, esto es un rasgo de él mismo que no le gusta. Lo malo de Álvaro, según Claudia, es que se deja llevar mucho por la opinión de la gente y "de todo en general", añade Sthefany, porque con sus parejas le pasa lo mismo.