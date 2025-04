Andrea Bueno cuenta qué pasó con Lucía Sánchez detrás de cámaras y Alba Rodríguez reacciona

Algo que a Andrea no le pareció bien porque Alba ya había "asumido las consecuencias" de ese desafortunado comentario: "Aun habiéndote hablado ella para pedirte perdón, tú has querido humillarla públicamente y no solo eso: llevabas toda la tarde pensándote el discurso, ahí comentándolo, intentando ver que todo el mundo estaba de tu lado...".

"No voy a defender ese comentario [de Alba], pero tampoco que se pisotee a una persona tanto", ha aclarado la malagueña, que también ha querido subrayar que no tiene ningún problema con Lucía: "A lo mejor conmigo ella sí porque e n el minutito en el que le dieron el móvil para despedirse de su familia y entrar en 'Los vecinos' lo aprovechó para quitarme de redes sociales , ¡me quedo tiesa!".

Andrea ha contado que le pidió a Lucía que "rebajase" con Alba porque no lo está pasando bien tras su ruptura con Gerard y eso enfureció a la ganadora de 'GH DÚO', que le preguntó si estaba "en su contra": "Y yo le dije que no iba a discutir de eso fuera, sino en plató, porque en plató me pagan y tu vida me importa un mojón".