Bayan estaba analizando con Claudia en el jardín de 'Los vecinos de la casa de al lado' uno de los momentos por los que fue más criticada en 'La isla de las tentaciones': cuando parecía que estaba picada con Andrea porque Borja estaba intentando conquistarla. En el programa señaló que al soltero le gustaban todas, lo que quería decir que no le gustaba ninguna de ellas en realidad. "No le gustábamos, vino a hacer el show de su vida", opinó Bayan. Explicó que su intención con Andrea era intentar que no acabara gustándole Borja de verdad para evitar que sufriera: "Por eso fui, la senté y le dije que a Borja le gustaba cualquiera, pero no tengo tacto para decir las cosas".