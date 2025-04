Además, la presentadora desde el plató, no dejaba de ensalzar el gran esfuerzo de los cuatro: "No sabéis el poderío que tenéis porque no os estáis viendo, os lo digo de verdad". En especial, de Manuel y Makoke que eran los que se quedaban en duelo en el juego: "Concentración total, cómo están los dos... estamos aquí sin aliento. Qué poderío y qué espectáculo". La que no dudaba en ensalzar su lucha según pasaban los minutos y darles ánimos desde el plató: "Qué maravilla y qué bonito este juego. Me resulta uno de los juegos más estéticos, más bonitos y qué aguante. No os rindáis".