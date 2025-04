En el plató de ' Supervivientes ', durante la parte para abonados de mitele PLUS de 'Conexión Honduras', Vier, el defensor de Montoya, se pronunciaba sobre los audios que han llegado al programa 'Fiesta' que demostrarían que, entre él y el superviviente, no tienen relación .

"Dice que no es su amigo, que no tiene nada que ver, que lo ha elegido porque tiene muchos contactos , porque sabe hacer televisión y porque manipula muy bien", sería parte del contenido de estos audios, como bien contaba una compañera de 'Fiesta'.

Algo por lo que Sandra Barneda le preguntaba directamente a Vier en el plató e 'Supervivientes': "¿Eres su amigo?". "Soy muy amigo, yo no te engaño", quería dejar claro Vier, que decía algo más: "Ya no sé lo que voy a tener que hacer, me van a tener que hacer el polígrafo".