Playa Misterio se enfrenta de nuevo a un gran desafío , no sólo por el juego sino por la lluvia que les dificulta aún más. Sin embargo, el programa les prepara una recompensa muy ajustada a la época de Semana Santa: ¡unas torrijas! Laura Madrueño levantaba el cajón donde se encontraba la comida y veían el plató lleno de torrijas y no han podido evitar gritar de la ilusión, y sin duda esto les ha hecho “tener” un gran empujón de fuerza para enfrentarse al juego.

Pese a que las fuerzas van reduciéndose a lo largo de la prueba, los supervivientes no se dan por vencidos y consiguen hacer la prueba en el tiempo indicado, a tan solo 30 segundos de cumplirse el tiempo máximo.

La emoción en sus caras por haber terminado la prueba es inexplicable y más cuando imaginan y ruegan haber conseguido el tiempo para disfrutar del increíble plato de torrijas ya que ambos coincidían en que “comemos muy poco y no nos quedan fuerzas”. Manuel asegura que “Laura si me dices que hemos cumplido con el tiempo me darías una alegría muy grande”.