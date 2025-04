El resto de los compañeros se encargaban de la pesca y otras actividades, cuando de repente han visto a Joshua tirado sobre la arena. Ellos no han dudado en acercarse deprisa para ver si necesitaba ayuda: “Joshua, ¿me tengo que preocupar o estás tomando el sol? ¿Te traigo isotónico?” El concursante asentía y después de tomar la bebida, conseguía recuperar un poco las fuerzas para hacer frente al mareo: “ Dadme unos segundos que no puedo ni moverme . Pero, ahora ya puedo ver bien”.

“¿Te imaginas que pique? Me meo”, comenzaba entre risas. Lo que no se esperaba Joshua es que, en cuestión de minutos, él pediría ayuda a Laura por una picadura de un pez: “Me picaron el pie, ayudadme a salir. Me han mordido”, asegura mientras sale del mar.