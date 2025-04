No hay ‘puentes de la concordia’ suficientes para todos los frentes que tiene abiertos Laura Cuevas en su vida. La concursante de ‘ Supervivientes ’ tiene una amplia lista de enemigos y el último en sumarse a ella no ha sido otro que Carlos Calderón, su actual marido, con el que está protagonizando una auténtica guerra mediática.

Sin embargo, hay que recordar que él no es el único con el que intenta reconciliarse y que, años antes de ponerse cara a cara con su pareja, tuvo un acercamiento con Kiko Rivera en el que, aunque no hubo un puente como tal, sí que hubo concordia. ¡Lo recordamos!

El primero en iniciar la conversación fue él, que no dudó en decirle: “Si he hecho algo que te ha molestado, te pido disculpas. Quiero llevarme bien contigo, como he hecho toda mi vida, porque siempre he estado bien contigo, te he tratado bien y no tengo nada en tu contra”, dijo él, muy conciliador.