Laura Cuevas y su marido Carlos volvían a verse las caras, por segunda vez en Honduras

"Ahora voy a vivir", dejaba claro Laura y esto hacía que Carlos se bajase, muy enfadado, de su cara a cara

Laura Cuevas revela su estado de ánimo tras su reencuentro con su marido Carlos Calderón: “No tengo ganas de quedarme”

Laura Cuevas recibía la visita de su marido Carlos en Honduras el pasado domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras', donde no faltaban los reproches y, aunque pensaban que se habían despedido, lo que no sabían es que en la gala de 'Tierra de nadie' iban a enfrentarse el 'Puente de la concordia' para que pudieran hablar de todo lo que sucede en su matrimonio y el mal momento por el que atraviesan.

'El puente de las emociones' de Laura y su marido Carlos

Carlos y Laura, subidos en el 'Puente de la concordia', podían escuchar las palabras que ambos han dicho en este tiempo. Él volvía a revivir cómo Laura ha hablado de su matrimonio, como que se ha dado cuenta en Honduras de que no es feliz, a lo que Carlos reaccionaba: "¿Tú no crees que tienes que cambiar? Delante de mí pones una cara y por detrás otra, siempre te he pedido que seas sincera y que si no quieres estar conmigo que me lo digas. Si no estás feliz conmigo, me retiro".

Y ella descubría lo que ha hablado su marido en los platós sobre las supuestas infidelidades por parte de ella, lo que desmentía completamente y muy enfadada: "Estoy flipando, un comercial de Sevilla, ¿de dónde sale? No conozco a ningún comercial de Sevilla. Y el exnovio de Anabel Pantoja, cómo subí una foto en Sevilla tomándome una cerveza con él, ya me lo he tirado... Antonio, sal, por favor y dilo. Corté la amistad con él porque a ti no te gustaba, él lo puede confirmar".

Asegurando que él "si la puso los cuernos" a los diez días de casarse, mientras aseguraba nunca haberle sido infiel a Carlos: "Yo lo que hice este verano fue porque nos habíamos dado un tiempo, yo no sé lo que él habrá hecho".

Saltaban chispas entre ellos y no faltaban reproches sobre lo que viven fuera en su relación y, cuando llegaba el momento de hablar de su futuro como pareja. "Cómo están las cosas tenemos poco futuro, pero yo la quiero a rabiar, por eso me duele todo lo que dice, he luchado mucho por ti", aseguraba él.