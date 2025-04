Laura Cuevas , la misma que come coco y está metida en todos los ajos en ‘ Supervivientes 2025 ’, estuvo durante años viviendo en Cantora, un lugar que, según sus relatos, no parecía menos hostil que los Cayos Cochinos en los que se defiende a diario de picaduras de mosquitos y arañas.

Sin embargo, para Isa Pantoja no tuvo las mismas palabras de cariño y desató contra ella toda su furia, dedicándole algunos ‘piropos’ no muy cariñosos: “Cuando Dulce, la niñera de Chabelita, no puede encargarse de ella, me ‘endiñan a mí a la niña”, explicó ella, asegurando que llegó a ser su cuidadora.