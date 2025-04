La superviviente luce cabizbaja, lo que le hace preguntarse a Carlos Sobera si se encuentra triste por el reencuentro con su marido. "Como comprenderás con ganas de irme ya de aquí, espero que la gente me vote", afirma Laura Cuevas. Sin embargo, esto no significa que vaya a tomar una decisión drástica con respecto a su futuro en el concurso: "No voy a abandonar pero no me encuentro con ánimo, ni con ganas después de toda la información recibida".