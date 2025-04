Andrea Bueno se enfrenta a Gerard: "Mi novio es un suavón como tú"

Andrea Bueno está pasando unos días en el vecindario como ama de llaves

Ha tenido un enfrentamiento con Gerard por llamarle 'suavón', refiriéndose a una persona a la que no se la ve venir de lejos

Andrea Bueno está conviviendo unos días con los concursantes de 'Los vecinos de la casa de al lado', el reality que puedes seguir en exclusiva en Mitele PLUS. Anoche se mostró molesta con su novio porque él no la había contado que coincidió con Claudia en una feria. "No me molesta lo de Claudia, me molesta todo lo que me ha podido ocultar más, porque él es muy suavón. A mí se me ve venir de lejos y él es más suavón, como tú", le dijo a Gerard.

Gerard se tomó muy mal estas palabras de Andrea y arremetió contra ella: "Que yo tenga saber estar y no sea un maleducado como tú no significa que sea un suavón". Andrea se enzarzó con él y metió por medio a Lucía Sánchez, con la que Gerard tuvo hace unos días un encuentro íntimo en el trastero del vecindario. "La primera que no tiene saber estar es la que te ha hecho una *****". Gerard no daba crédito y defendió a Lucía: "Igual que se la haces tú a tu novio. No tienes educación hablando de ese tema. Estoy hablando contigo, ¿por qué metes a Lucía? Aquí veo los 20 años que tienes".

Andrea explica qué es ser un suavón

La discusión continuó y Andrea le explicó a Gerard qué significa ser un suavón: "Es como mira esta que suavona, que no se la ve venir". El ama de llaves del vecindario ha asegurado que no era su intención aracar a Gerard: "Esto que te he dicho es una tontería y te lo has tomado muy malamente (...) No te estoy atacando. Créeme, el día que te ataque te vas a enterar y te voy a sacar de quicio".