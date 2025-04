Gerard le explicó a Bayan que llamó a Eros porque habían quedado para salir juntos, pero que él estaba en ese momento con Manuel, con Paula, con Érika... y con Torres. Le dijo al exnovio de Alba que se fuera con ellos, pero él se negó y se quedó a cuadros. "Dije no lo entiendo, después de ser tan humillado por Torres y te vas de colegueo, no lo entiendo. A mí un tío que se está fo***** a Alba durante un mes entero yal salir hay reencuentro y me mato con él, a mí me da igual que se vaya con el rey de España, que yo con él no me voy de fiesta. Pero yo no soy igual que él, igual él no le tenía tanto rencor", valoró Gerard.