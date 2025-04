"Te voy a contar cómo fue lo de la olla. Makoke dijo: 'Es que no me dejáis hacer nada, voy a limpiar la olla y ya está yendo Álvaro a limpiarla'. Entonces, a la mañana siguiente, cogió Álvaro después de comer y dijo: '¿Alguien quiere limpiar la olla? ¿No? Pues voy a limpiarla'", ha explicado el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', aclarando que esas preguntas del jinete "iban por ella", pero que no dijo el nombre de Makoke en ningún momento: "100% que la palabra 'Makoke' no la dijo, pero iba por ella".