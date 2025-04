Álvaro vuelve a casa de Mayeli y Bayan toma una decisión tras ser expulsados disciplinariamente

Por otra parte, el exnovio de Alba García ha querido hacer un resumen de su paso por el vecindario y ha confesado que ha estado "bastante triste" durante todo su concurso , pero que ha intentado participar en todas las actividades: "Creo que no he podido ser yo... Estaba empezando a ser yo pero una discusión ha hecho que mi paso por el programa se terminara".

"No me siento orgulloso, no estoy contento y quiero pedir perdón a Bayan y a todos los espectadores porque creo que no es ningún ejemplo lo que hemos hecho y creo que esto me va a servir para mejorar y para aprender", ha añadido Álvaro en forma de autocrítica, tras lo cual ha asegurado que quiere que la ganadora del reality sea Mayeli: "La amo. Quiero muchísimo a Gerard y a Sthefy, pero Mayeli es mi ganadora y la voy a apoyar".