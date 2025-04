Frigenti no se calla nada: "No soporto a los liderados por Escassi, son machirulos"

"Pelayo me está encantando", ha dicho Alexia, quien se ríe por sus propios prejuicios: "Los que peor me caían al principio son los que más me gustan ahora". También ha destacado a Anita. En la misma línea, Suso ha dicho que "no se esperaba" que Anita demostrase tanta fortaleza. A Rosa Benito, al principio le gustaba más Makoke, pero siente que se "ha desinflado".